Domenica 19 maggio si sono disputate al PalaMacchitella di San Vito dei Normanni le finali regionali di categoria under18 maschile di pallavolo, rendendo la città teatro di un grande spettacolo sportivo e giovanile. Un evento assolutamente riuscito e soddisfacente vista la folta presenza di spettatori sulle tribune. Oltre a ciò, la soddisfazione più grande per la Scuola Pallavolo San Vito, società organizzatrice della manifestazione, sarà vedere comparire il proprio nome sulla lista delle squadre partecipanti alle Finali Nazionali Giovanili, al fianco di realtà più grosse quali Perugia, Trento e Milano.

Domenica pomeriggio, infatti, la finale combattutissima per il 3° e 4° posto ha visto la giovane formazione sanvitese prevalere sul Galatina per 3-2. Grazie alla conquista della medaglia di bronzo nel torneo regionale, i ragazzi hanno staccato il pass per la fase successiva, in programma dal 4 al 9 giugno a Chianciano Terme (SI), assieme alle squadre classificatesi al 1° e al 2° posto, rispettivamente la Materdomini e la BCC New Mater, entrambi Club di Castellana Grotte.

In Toscana, nel girone nazionale di qualificazione “B”, la Scuola Pallavolo San Vito incontrerà come avversari i campioni regionali del Friuli Venezia Giulia (la Viteria 2000 Prata di Pordenone) e della Sardegna (la Silvio Pellico Sassari), nonché i vicecampioni della Lombardia (Monza o Milano).