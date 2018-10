Un’altra centenaria in città: è la signora Giovanna Flandoli, nata il 4 ottobre 2018. A festeggiarla, nel giorno del suo compleanno, anche il sindaco Domenico Conte che si è recato in via Tevere, ove risiede la signora Flandoli, per porgerle a nome dell’intera comunità cittadina gli auguri per questo bel traguardo di vita raggiunto.

A festeggiarla vi erano i figli Giuliana e Angelo, la nuora Rosanna, altri parenti e amici.

La foto allegata è di Giuseppe Sacchi