“Siamo disponibili a sostenere qualunque campagna di sensibilizzazione che l’Amministrazione voglia intraprendere contro il vandalismo che, imperterrito, vagheggia nelle menti poco lucide di qualche sanvitese o di qualche ospite – è quanto trasmesso da una nota ufficiale dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. È inammissibile pensare che i beni pubblici vengano devastati e presi di mira da qualche sciacallo, non è la prima volta che la villa comunale diventa oggetto di sfoghi di imbecillità come era già accaduto, negli scorsi mesi anche in altre zone del paese. Continuiamo a sostenere, per quanto concerne, che l’installazione di sistemi di video sorveglianza siano necessari all’interno della nostra città e lì dove presenti, come nel caso della stessa villa comunale, vengano utilizzati per individuare i trasgressori, anche perché non vorremmo che i Sanvitesi si rassegnassero alla triste idea che la nostra città sia abbandonata e senza controllo”

COMUNICATO STAMPA FRATELLI D’ITALIA – SAN VITO DEI NORMANNI