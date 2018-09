Anche quest’anno la città di San Vito dei Normanni celebra con delle pubbliche iniziative l’anniversario della nascita di uno dei suoi figli più illustri, Lanza del Vasto (nato a San Vito dei Normanni il 29 settembre 1901 e morto in Spagna, a Murcia, il 5 gennaio 1981).

Sia domani, venerdì 28, che sabato, 29 settembre, al mattino si terranno dei laboratori sul tema della pace e della nonviolenza presso le scuole della città: a condurli saranno Valentina Rocchi (un’amica dell’Arca, la comunità fondata da Lanza del Vasto) e Laura Lanza, nipote dell’illustre concittadino.

Nella serata di domani, 28 settembre, alle ore 18.30, nella sala conferenza del Chiostro dei Domenicani in via Mazzini, si terrà invece un incontro aperto alla cittadinanza cui, oltre alle citate Rocchi e Lanza e ad Anna Pinto, parteciperà il prof. Louis Campana, attivista francese non violento, promotore della filosofia di Gandhi e seguace di Lanza del Vasto. Parlerà sul tema: “A 80 anni dall’incontro, in India, tra Gandhi e Lanza del Vasto”.