SANGUE DI QUELLA TERRA

Spettacolo teatrale con Fabrizio Saccomanno

URA TEATRO Saccomanno – Pugliese

Lunedì 30 aprile 2018 ore 20:00 Piazza Castello – Torchiarolo (BR)

Lo spettacolo è liberamente tratto dal testo di Alfredo Polito e Valentina Pennetta pubblicato nel 2010 per Manni editore con il titolo La guerra del vino. Gli autori e Fabrizio Saccomanno incontreranno il pubblico dopo lo spettacolo, che a sessant’anni dalla sanguinosa vendemmia del 1957, vuole segnare un processo di riappropriazione della memoria collettiva.

Il monologo di Saccomanno e Ura teatro chiude una rassegna dedicata al recupero della memoria delle lotte contadine che, nella provincia di Brindisi, segnarono intere comunità. La mostra fotografica documentaria presa in prestito dall’archivio di Stato di Brindisi ed esposta durante il periodo di Pasqua presso il palazzo Tarantini in Piazza castello e lo spettacolo teatrale di lunedì 30 aprile riportano alla memoria gli episodi più dolorosi scoppiati nel 1957 proprio da piazza Castello a Torchiarolo, per non dimenticare il sanguinoso percorso che ha segnato gli esordi della storia vinicola di Puglia.

Lo spettacolo Sangue di quella terra è organizzato da Amici de Lu Torchiu e Residenti in Piazza Castello – Torchiarolo – Social Street. Avrà inizio alle 20, ingresso gratuito.

A seguire incontro con gli autori