Il dramma occupazionale che stanno vivendo i lavoratori della società “Santa Teresa” è la diretta conseguenza di una incapacità gestionale della Provincia, così delle scelte dissennate della Regione Puglia e del Governo nazionale. Aver partorito una riforma delle Province senza programmare il futuro di chi lavorava nelle società partecipate di questi Enti è una delle responsabilità più gravi dei governi di centro sinistra che si sono succeduti negli ultimi anni alla guida del Paese.

Rispetto ad una situazione così grave, la Regione Puglia avrebbe dovuto dimostrare dinamismo e capacità fuori dall’ordinario ed invece ha confermato di essere ingessata ormai da anni, con un personale politico interessato soltanto alla salvaguardia delle proprie rendite di posizione, ma inadeguato ad affrontare problemi di una tale gravità.

Il minimo che si poteva fare, in questa situazione, era quello di assicurare un ricorso corretto ed immediato alla cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori della Santa Teresa. Ed invece, si lotta contro inammissibili ritardi burocratici visto che è bloccato su qualche scrivania in provvedimento di proroga del trattamento di CIG.

Quanto alla Provincia, l’aver predisposto tutto ciò che necessita per far ricevere ai lavoratori tali provvidenze non cancella anni di immobilismo e di incapacità gestionali nella conduzione della società partecipata.

Non si tratta di fare processi, ma di chiarire responsabilità sin troppo evidenti che hanno fatto degenerare la situazione fino ai livelli attuali, con i lavoratori spinti ormai all’esasperazione.

Quando saremo al Governo del Paese, quello del futuro delle società partecipate sarà uno dei primi problemi che andremo ad affrontare, con scelte di rigore ma, allo stesso tempo, attente a salvaguardare i posti di lavoro di chi non ha colpe per gli errori commessi in questi anni dal centro sinistra alla Provincia, alla regione ed al Governo.

Mauro D’Attis (Forza Italia)

Candidato nel collegio Puglia 3 della Camera dei Deputati