La rassegna Actor del Nuovo Teatro Abeliano di Bari porta in scena, sabato 13 e domenica 14 gennaio, la drammaturgia contemporanea di Riccardo Spagnulo e la regia del Premio Ubu Licia Lanera con Blue Bird Bukowski. Lo spettacolo dedicato al genio e sregolatezza della letteratura vede in scena Vito Signorile, direttore Artistico di Teatri di Bari e Sara Bevilacqua che danno vita ad una performance attoriale di altissimo livello.

Pensare a Bukowski oggi è come pensare a una possibilità di vita che non c’è più. Eppure di quel’900 non ci siamo davvero liberati. C’è un’anima blues e jazz che ancora persiste, che chiama all’idea di viaggio, all’idea di sogno. C’è ancora un odore di cantina e di vino e di poesia nei sogni di un’intera generazione, desiderio e nostalgia di perdersi in una straziante voglia di vita.

E Vito Signorile, attore, regista e uomo di “ordinaria follia”, che in oltre quarantanni di palcoscenico ha attraversato classici dei teatro, drammaturgia contemporanea, teatro popolare, poesia e musica, vi si immerge con giovanile entusiasmo. Ancora in viaggio.