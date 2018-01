“Nelle scorse ore sono giunte alcune segnalazioni di situazioni di grave disagio che da alcuni giorni avrebbero visto coinvolti numerosi automobilisti che hanno fatto rifornimento (soprattutto di gasolio) nelle province di Brindisi. Lecce e Taranto presso distributori di vari marchi di carburanti”.

A lanciare l’allarme è stato ieri lo “Sportello dei Diritti” che, in una nota stampa, ha notiziato di difetti alle pompe di gasolio ed agli iniettori con arresto improvviso di numerosi veicoli.

Peraltro – come riporta la nota – pare che “nei giorni attorno a Natale si è verificato presso una raffineria di Taranto un problema di mixaggio per cui è stato fornito un prodotto altamente inidoneo alla carburazione. Alcuni distributori hanno quindi invitato i clienti a rivolgersi direttamente alla società di distribuzione carburanti per riferire delle problematiche e segnalare eventuali danni alla vettura”.

Il caso – secondo rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – merita le opportune verifiche da parte delle autorità competenti, anche perché sinora non è stata resa nota alcuna nota ufficiale in merito da parte della società che è responsabile della raffineria tarantina che avrebbe causato le problematiche in questione.

Dopo il comunicato sono giunte altre segnalazioni. Scrive lo stesso D’Agata: “è scoppiato un vero e proprio putiferio tra gli automobilisti infuriati per i danni subiti dalle proprie autovetture a causa del gasolio non correttamente raffinato, distribuito in moltissime pompe delle tre province e che proverrebbe da una raffineria di Taranto. Non, quindi, casi isolati, ma un vero e proprio danneggiamento di massa come raramente se ne sono visti sul territorio nazionale”

“Si è manifestato in maniera del tutto evidente che, dato il numero di cittadini danneggiati e l’entità dei danni con medie intorno ai 1.500,00 euro ciascuno, si tratta di un vero e proprio scandalo che merita da una parte un approfondimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, e dall’altra azioni risarcitorie in favore di chi ha subìto pregiudizi a seguito del rifornimento del gasolio in questione.

Per questo motivo D’Agata ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per denunciare l’accaduto, mentre si è avviatauna “class action” per tutelare i cittadini al fine di ottenere il più ampio ristoro dei danni patiti.

Per talo motivo è stata creata una mail dedicata all’indirizzo rimborsigasolio@gmail.com dove potrà essere inviata la documentazione dei danni e i riferimenti di quanti aderiranno all’azione collettiva.

Anche l’ADOC di Brindisi rende noto di essere stata contattata per segnalare l’ennesima situazione anomala.

Per Giuseppe Zippo è “un fenomeno che stiamo monitorando avendo avuto da parte degli interessati la tracciabilità dei rifornimenti e la disponibilità a comunicare gli esiti degli interventi effettuati nelle officine specializzate per riparare il danno subito”.

E mentre D’Agata appare certo che il problema sia da addebitare al carburante proveniente da una raffineria di Taranto, Zippo parte da lontano (Sono milioni i litri di olii e basi lubrificanti immessi sul mercato al posto di benzina e gasolio con danni alle autovetture) e ritiene che occorre soffermarsi “sulla distribuzione e non sulla produzione dei carburanti in quanto quest’ultima è sottoposta ad accurate analisi chimiche al fine di garantire la qualità dei lotti e le caratteristiche dei prodotti stoccati prima della distribuzione”.

L’Adoc consiglia che “in attesa dell’evolversi della situazione, conviene fare rifornimento allo stesso distributore e di effettuare il pagamento con carta in modo da tracciare eventuali responsabilità nel caso di malfunzionamento dell’auto”.

Nei caso si manifestano problemi a seguito di carburanti alterati o diluiti con prodotti è necessario conservare il carburante stoccato nel serbatoio per consentire, dopo segnalazione alla Guardia di Finanza, di effettuare le dovute analisi per rilevare eventuali presenze di acqua, olio lubrificante o un’eccessiva percentuale di biodisel.