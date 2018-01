“Devi sapere che puoi vincere. Devi pensare che puoi vincere. Devi sentire che puoi vincere”

È il caso di Pietro Rinaldi, atleta dell’Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi, che Sabato 20 Gennaio ha trionfato nella prova del Circuito Europeo Cadetti svoltasi a Copenaghen. L’atleta del maestro Flavio Zumbo fin da subito, ha evidenziato un’ottima​ forma fisica vincendo la fase a gironi senza subire alcuna sconfitta. Medesimo discorso per le varie eliminazioni dirette.

Lo spadista azzurro ha infatti raggiunto la vetta del podio grazie ai successi ottenuti ai quarti contro il portacolori di Singapore, Simon Lee, per 15-2, poi in semifinale contro l’egiziano Ramdan per 15-12 ed infine in finale contro l’estone Jaron Kiiroja col punteggio di 15-7.

La suddetta prova è stata svolta anche da Federico Rodia, sconfitto nella seconda diretta e arrivato tra i primi trentadue della gara.

Inno di Mameli anche al termine della gara a squadre che si è conclusa con il derby tutto italiano tra le due squadre portacolori della scherma azzurra.

A vincere è stato il quartetto composto da Nicolo Bonaga, Luca Longo, Pietro Rinaldi e Filippo Severini che si è imposto in finale per 45-38 su Italia2 composta da Mirko Mangiagli, Francesco Mochi, Federico Rodia e Bruno Scoppa.

Una competizione che ha visto partecipare quasi duecento atleti provenienti da tutto il mondo e che ha suscitato forti emozioni.

I prossimi appuntamenti per la società brindisina sono a Roma a fine febbraio per la seconda prova Nazionale Giovani.