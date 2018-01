Il Senatore Salvatore Tomaselli ha rinviato la conferenza stampa prevista per oggi in segno di rispetto e cordoglio per la scomparsa di Enzo Baldassarre.

“Oggi è un giorno di profondo dolore e angoscia.

La immatura e improvvisa scomparsa di Enzo Baldassarre ci priva di un amico sincero e di un compagno generoso e dalla straordinaria umanità e disponibilità.

A Gloria e ai loro figli un abbraccio fraterno e la vicinanza più sentita.

Ciao Enzo”.

Salvatore