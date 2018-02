I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno recuperato e posto sotto sequestro un motociclo Piaggio Liberty, rinvenuto all’interno dei bagni del cimitero di Brindisi.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di accertare che il mezzo era stato asportato e denunciato in Brindisi il 15 febbraio 2018, mentre la targa apposta, appartenente ad altro motociclo, era stata rubata la sera di sabato 17.

Probabile che il motoveicolo fosse stato collocato in quel luogo ritenuto sicuro, per poter essere utilizzato in seguito per la commissione di qualche reato predatorio.

Al riguardo, sono in corso approfonditi accertamenti.