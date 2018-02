Giovedì 15 febbraio ore 21.00 al Teatro Italia di Francavilla Fontana va in scena Uno sguardo dal Ponte con Sebastiano Somma e la regia di Enrico Maria Lamanna, per la stagione teatrale del comune di Francavilla Fontana realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese (informazioni e botteghino www.teatropubblicopugliese.it)

Considerato tra i più importanti testi della drammaturgia americana del Novecento, riprende la vera storia di una delle pagine più drammatiche del sogno americano vissuto da milioni di italiani nella splendida New York degli anni ’50. Miller racconta la miseria degli immigrati italiani, la loro difficoltà di adattarsi al nuovo mondo, l’incapacità di comprendere un sistema di leggi che ritengono differente dall’ordine naturale delle cose e l’illusione. Sebastiano Somma, con una carriera consolidata che lo ha visto protagonista di fiction di successo e produzioni teatrali, impersona Eddy Carbone con il suo sogno americano.

Sebastiano Somma

UNO SGUARDO DAL PONTE

di Arthur Miller / traduzione di Masolino D’Amico / scene Massimiliano Nocente / costumi Ilaria Carannante / disegno luci Stefano Pirandello / musiche Pino Donaggio

con Edoardo Coen, Maurizio Tesei, Cecilia Guzzardi, Roberto Negri, Gaetano Amato, Sara Ricci, Antonio Tallura

regia ENRICO MARIA LAMANNA

