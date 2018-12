Happy Casa Brindisi-Grissin Bon Reggio Emilia: 67-75

Parziali: ( 15-17; 31-34; 47-51; 67-75)

Arbitri: Enrico Sabetta – Guido Federico Di Francesco – Mauro Belfiore.

HAPPY CASA: Banks 11, Brown 12, Rush 8, Gaffney 2, Zanelli 3, Moraschini 10, Clark 10, Chappell 7, Wojciechowski 4, Cazzolato ne, Taddeo ne, Guido ne. All.: Vitucci.

GRISSIN BON: Mussini 14, Candi, Aguilar 29, Gaspardo 9, Cervi 13, Ortner, Llompart 3, De Vico 7, Vigori ne, Soviero ne, Cipolla ne, Diouf ne. All.: Cagnardi.

TIRI DA 2 PUNTI – HAPPY CASA: 21/43; GRISSIN BON: 20/36.

TIRI DA 3 PUNTI – HAPPY CASA: 7/30; GRISSIN BON: 9/22.

TIRI LIBERI – HAPPY CASA: 4/6; GRISSIN BON: 8/13.

RIMBALZI – HAPPY CASA: 36 (14 off); GRISSIN BON: 37 (7 off).

ASSIST – HAPPY CASA: 18; GRISSIN BON: 15.

PALLE PERSE – HAPPY CASA: 14; GRISSIN BON: 17.

La Grissin Bon Reggio Emilia compie l’impresa di giornata sbancando il PalaPentassuglia con il punteggio di 67-75 pur in completa emergenza senza i suoi ormai ex giocatori americani Griffin, Butterfield e Ledo.

Giunta a Brindisi con il cartello ‘work in progress’ ben impresso sul fronte roster in continua evoluzione, i ragazzi di coach Cagnardi offrono una prestazione pressoché perfetta dando scacco matto ai padroni di casa, incappati nel secondo stop consecutivo dopo la sconfitta di Varese.

Eroe della serata uno straordinario Pablo Aguilar autore di ben 29 punti con 7/8 da 2 punti, 5/7 da 3 e 8 rimbalzi per una valutazione pari a 28.

La Happy Casa ha le polveri bagnate e stecca clamorosamente al tiro con un totale di 28/73 dal campo frutto di un 7/30 da 3 che lascia ben poco all’immaginazione. Una serata storta che non le permette di avanzare, dovendosi guardare ora le spalle dal folto gruppo di squadre che marcia inesorabilmente verso una classifica sempre più pericolosamente corta.

Nel finale di gara, sempre giocatasi punto a punto con break contro break, le palle perse da Clark e la vena ritrovata di Mussini fanno la differenza.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca in casa brindisina, un successo che assume un valore fondamentale per i biancorossi in attesa dell’inserimento del neo arrivo KC Rivers.

Brindisi rimane a quota 10 punti in classifica, Reggio lascia l’ultima piazza a Trento e incrementa il proprio bottino a quota 6.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi