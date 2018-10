I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno deferito in stato di libertà la titolare di un esercizio pubblico del luogo, per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. In particolare la donna ha somministrato una bevanda alcolica a un 38enne residente in Ceglie Messapica in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di alcolici. A carico dell’uomo è stata elevata una sanzione amministrativa di 102.00€, mentre la donna è stata deferita all A.G.