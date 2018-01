Una nota congiunta delle segreterie provinciali brindisine di Cgil, Cisl e Uil elogia l’operato dell’Ambito territoriale sociale di Fasano (che comprende anche i Comuni di Ostuni e Cisternino) costituitosi nel “Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale” (che ha sede a Fasano). Le organizzazioni sindacali sottolineano che dalla relazione sociale presentata dal Consorzio “si evince la concreta attuazione degli interventi e dei servizi sociali programmati, con particolare attenzione alle aree di maggior bisogno (minori, anziani, disabili, non autosufficienti, poveri, vittime di violenza), compatibile con le risorse assegnate, delle quali l’Ambito ha prodotto e fornito gli appositi prospetti di rendiconto”.

I sindacati, quindi, prendono atto positivamente del lavoro compiuto «da tutti noi – afferma l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Maringelli – che quotidianamente ci adoperiamo per rispondere alle tante esigenze di chi si ritrova in difficoltà. Non posso che essere orgoglioso del lavoro svolto dall’intera struttura ed esprimere la mia soddisfazione per il riconoscimento che le organizzazioni sindacali provinciali hanno voluto attribuire alla gestione dei nostri servizi sociali.

Il momento storico è difficile per tante persone – sottolinea Maringelli – ma con le risorse umane e finanziarie a disposizione, comunque mai sufficienti, cerchiamo di dare risposte con appositi servizi a chi si ritrova in un momento di disagio, affinché possiamo alleviare sofferenze personali ed economiche. L’intera Amministrazione comunale è impegnata sul fronte del sociale – continua Maringelli – e questa presa di posizione pubblica dei sindacati ci gratifica: vuol dire che stiamo percorrendo la strada giusta, pur nella consapevolezza che, nel settore del sociale, occorre fare sempre di più e meglio per essere concretamente vicini ai nostri concittadini in difficoltà».

Comune di Fasano

Ufficio Stampa