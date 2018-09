Il 20 agosto 2018 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della e del Servizio Civile nazionale http://www.serviziocivile.gov.it il BANDO per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in un progetto di Servizio Civile in Italia e all’Estero (è obbligatorio consultare il band prima della domanda). In questo ambito la Cooperativa sociale “Solidarietà e Rinnovamento” di Brindisi del C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza), selezionerà 4 volontari per l’attuazione di un progetto da svolgere su due sedi a Brindisi ed Ostuni: presso i Centri di Accoglienza per nuclei famigliari S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il progetto dal nome “ACCOGLIERE RENDE UMANI”, prevede la gestione di alcune fasi relative all’Accoglienza dei nuclei famigliari dei Richiedenti Asilo e Rifugiati.

N.B. Si fa presente che è possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, pena l’escursione dalla selezione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Ai fini della partecipazione al bando per la selezione dei volontari sarà necessario inviare alla Cooperativa sociale “Solidarietà e Rinnovamento” di Brindisi, debitamente compilata in ogni sua parte, la seguente documentazione: – Domanda di partecipazione redatta secondo il modello riportato nell’allegato 3 del bando nazionale, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere (Brindisi o Osutni); accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido); – corredata dell’allegato 4 relativo relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti, tale allegato può essere sostituito da un reso sotto forma di autocertificazione curriculum vitae ai sensi del DPR n.445/200, debitamente firmato; – corredata dell’allegato 5 debitamente firmato relativo alla “Privacy”, redatta ai sensi del regolamento U.E. 679/2016;

I MODELLI 3,4 E 5 POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO INTERNET DEL DIPARTIMENTO http://www.serviziocivile.gov.it – sezione modulistica.

ùINVIO DELLE CANDIDATURE:

– Con posta elettronica certificata (PEC) di cui sia titolare il candidato all’indirizzo: solerin@pec.it allegando tutta la documentazione in formato .PDF;

– A mazzo raccomandata A/R inserendo come destinatario: Cooperativa sociale “Solidarietà e Rinnovamento” Via Torpisana n.98 – 72100 Brindisi;

– Con consegna a mano presso la sede centrale della Cooperativa “solidarietà e Rinnovamento” in via Torpisana n.98 – 72100 Brindisi VI Piano, nei seguenti orari: Lunedi – Venerdi ore 9:00 alle ore 13:30 incluso il 28/09/2018 con orario pomeridiano 15:00 – 18:00.

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 28/09/2018 (entro le ore 18:00 nel caso di consegna a mano).

Per approfondimenti in merito alle attività previste e al ruolo che verrà svolto dai volontari e per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.cnca.it/attivita/servizio-civile/bandi o la Cooperativa solidarietà e rinnovamento tel. 0831/518460 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30) E-mail: solerin@tiscali.it

SPRAR Brindisi – Ente gestore Cooperativa Solidarietà e Rinnovamento