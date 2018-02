La società STP di Brindisi comunica che domani, sabato 3 febbraio, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città bianca, sono previsti collegamenti diretti con i colli ostunesi.

I bus partiranno da Piazza della Libertà, presso la fermata allestita nelle immediate vicinanze dell’obelisco di Sant’Oronzo rispettando i seguenti orari: 13,45 / 14,15 / 14,45 / 15,15 / 15,45/ 16,15 / 16,45.

I bus che partiranno da Piazza Italia, in prossimità dell’edificio “Pessina, e successivamente si fermeranno in via Mazzini in corrispondenza dell’elaiopolio, rispetteranno invece i seguenti orari: 13,30 / 14,00 / 14,30 / 15,00 / 15,30 / 16,00 / 16,30.

Verrà inoltre garantito il trasporto a bordo di un autobus navetta che collegherà la rotatoria dei colli in prossimità del Santuario di Sant’Oronzo con il Santuario di San Biagio; il servizio sarà disponibile ogni 10 minuti a partire dalle ore 13,50 e sino alle ore 16,30.

comune di ostuni