Giovedì 16 maggio altro appuntamento al Liceo Durano di Brindisi legato alle numerose attività promosse all’interno della quinta “Settimana nazionale della musica a scuola” (13-18 maggio), appuntamento ormai consolidato e volto a testimoniare l’importante valenza della pratica musicale negli Istituti Scolastici italiani e la crescita umana ed equilibrata degli studenti attraverso lo studio di questa disciplina. L’evento rientra nel progetto “Le stanze di Apollo” (stanza n. 7, denominata l’antro della Sibilla) e fa parte del piano triennale delle Arti.

Il concerto dal titolo “L’Europa incontra l’Africa” giunge a coronamento di una lunga ed intensa giornata di lavoro, organizzata dal docente della classe di percussioni del Durano, il prof. Enrico Donateo, cominciata in mattinata e proseguita nel pomeriggio con la masterclass sotto la guida del Maestro Alessandro Palermo.

La serata si è conclusa con una splendida lezione-concerto coordinata dal prof. Giuseppe Carrozzo (insieme alla sua classe di musica dell’IC Santa Chiara di Brindisi, scuola secondaria di I grado “Pacuvio”) a cui hanno partecipato tutti gli alunni e docenti di percussioni del Durano.

I musicisti hanno regalato al pubblico oltre un’ora di musica senza sosta, che ha spaziato da un brano tradizionale africano, African psalm, all’etno/classico del compositore gallese Karl Jenkins (colonna sonora del programma televisivo Ciao Darwin), Adiemus, a pezzi classici per marimba (come Generalife di Emmanuel Sejourné), a Rhythm song di Paul Smadbeck, una fusion di elementi africani, latini, jazz, gamelan (che ci riporta alle tradizioni musicali delle isole di Giava e di Bali), fino a Samba Tjuana di Morris Alan Brand.

Tutti i pezzi suonati sono stati arrangiati per ensemble dai docenti e dagli studenti della classe di percussioni del Liceo brindisino. Non sono mancati momenti di semplice divertissement, in cui le bacchette (e non solo) dei musicisti hanno fatto divertire ed applaudire il pubblico.

La serata si è conclusa con la consegna degli attestati ai giovani musicisti da parte del Dirigente Scolastico, prof.ssa Carmen Taurino, che ha richiamato l’ampia a diversificata offerta musicale che il Liceo Durano è capace di offrire (come i tanti e diversi appuntamenti della “Settimana della musica” mostrano con chiarezza).

Debora de Fazio; Bianca Palazzo