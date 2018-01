Peugeot Tartarelli Monopoli- Limongelli Dinamo Basket Brindisi 71-77 (23-23, 12-27, 11-12, 25-15)

Monopoli: Gentile 4, Liaci 6, Bruni 2, Brunetti 7, Calabretto 13, Cipulli 14, Bellantuono 0, Persichella 8, Di Palma 0, Rollo 17. All. Cazzorla

Dinamo Brindisi: Longo 16, Ruggiero 5, Dario 6, Ferrienti 9, Masi 9, Fusco 0, Palermo 0, Upe 14, De Giorgi 4, Bove 14. All. Santini

Arbitri: Spano di Sannicandro e Lanotte di Barletta

Strepitosa vittoria della Limongelli Dinamo Basket Brindisi che viola anche il campo della capolista Peugeot Tartarelli Monopoli per 71-77. Una partita giocata molto bene dai ragazzi brindisini con una prova di squadra davvero superlativa e un piano gara studiato molto bene da coach Santini.

La Dinamo Brindisi, dopo un primo periodo di sostanziale equilibrio, mette la freccia nel secondo con un parziale di 12-27 frutto di un ottima difesa e di attacchi molto fluidi ed equilibrati.



Nel secondo tempo, nonostante il tentativo di casa dei padroni di casa di rientrare in partita e sospinti dal numeroso pubblico presente, la Dinamo rimaneva sempre concentrata e, grazie anche alla vena realizzatrice dalla grande distanza di Andrea Longo (high season per lui con 16 punti a referto), non permetteva a Cipulli e compagni, di rifarsi sotto nel punteggio.

Nell’ultimo parziale Bove in cabina di regia dettava i ritmi per conquistare una splendida vittoria di squadra che, grazie alle concomitanti sconfitte interne dell’Invicta Brindisi e della New Basket Lecce, lanciano la Dinamo Basket Brindisi al quarto posto in classifica a solo 3 gare dalla fine della stagione regolare e con 2 match da disputare in casa (il primo sabato 3 febbraio alle 18 presso il Palazumbo di via dei mille contro il Rutigliano).

Per Monopoli, questa sera al completo, non sono bastati i 17 punti di Rollo, i 14 di Cipulli e i 13 di Calabretto. La squadra di coach Cazzorla nulla può rimproverarsi contro i viaggianti che, questa sera, sono sembrati più forti in tutti i settori del campo.

Con la vittoria contro la capolista Monopoli (prima del match contro la Dinamo imbattuta in casa e con una sola sconfitta nel torneo su 14 gare disputate), la Dinamo Basket Brindisi porta a 5 la striscia di successi consecutivi con un girone di ritorno davvero superbo e importante. E la prossima sfida contro l’Olympia Rutigliano vale davvero tanto perché, in caso di vittoria, ipotecherebbe matematicamente un posto nei play off a 2 giornate dalla regular season che rappresenterebbe, per la matricola “terribile”, un traguardo davvero straordinario e prestigioso.

COMUNICATO STAMPA DINAMO BASKET BRINDISI