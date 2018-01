Si apre uno spiraglio per la riapertura al pubblico della Biblioteca Provinciale di Brindisi.

E’ scaduto oggi, infatti, il termine per la presentazione delle offerte per il bando della Regione Puglia inerente i “Lavori di efficientamento energetico e rifunzionalizzazione degli spazi ed impianti a servizio della sede della Biblioteca Provinciale in via Commenda a Brindisi”.

L’importo dei lavori a base d’asta era di €. 237.779,73 mentre l’offerta economica più svantaggiosa rappresentava il criterio di aggiudicazione prescelto.

Stamattina era prevista la prima seduta per la valutazione delle offerte.

La speranza comune è che si faccia presto perché è già tardi: Brindisi non può restare ancora senza un luogo vitale come la sua biblioteca.