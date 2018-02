I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato Solomon Hafred, 33enne di origine nigeriana e senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazione di domicilio.

L’uomo, nella mattinata di ieri, si è introdotto arbitrariamente nella struttura della comunità Sprar “Farah”, rifiutandosi di uscire, malgrado i ripetuti inviti dei responsabili, opponendo inoltre resistenza ai militari operanti giunti tempestivamente sul posto, su richiesta del personale incaricato.

Nelle fasi dell’identificazione e conseguente arresto, il 33enne ha inveito con spintoni e calci ha causato lievi lesioni ai Carabinieri intervenuti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi.