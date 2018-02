Nel pomeriggio di mercoledì 31 gennaio si sono incontrati i gruppi di Alternativa Popolare, Brindisi In Alto, Coerenti per Brindisi, Direzione Italia, Impegno Sociale e UDC. Ognuno ha illustrato i rispettivi temi di studio per un profondo, accurato percorso di sviluppo cittadino, giungendo ad un’importante e definitiva convergenza programmatica e di valori condivisi.

Si è quindi dato inizio ai lavori per la definizione di un programma elettorale da portare avanti, per i brindisini e con i brindisini, finalizzato alla presentazione di un insieme di proposte attese, chiare, concrete e di ampio respiro, in grado tutte di convergere sull’unico, da oggi non più procrastinabile, obiettivo della “QUALITÀ”.

Nei prossimi giorni si aprirà un fattivo confronto con tutte le forze civiche e politiche cittadine, affinché ciò che si potrà concretamente fare insieme, giocando da vera squadra, dia vita a qualcosa di profondamente autentico e speciale. Un’evoluzione decisiva dell’immagine di Brindisi nel dibattito nazionale e di eccellenza complessiva dei servizi offerti, di cui tutti i cittadini hanno il diritto di beneficiare al più presto.

Alternativa Popolare

Brindisi In Alto

Coerenti per Brindisi

Direzione Italia

Impegno Sociale

UDC