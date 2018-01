Serve davvero a poco nascondere la droga negli anfratti più singolari e particolari.

Quando si incappa nelle maglie dei Carabinieri è difficile che i nascondigli passino l’esame.

E’ quanto si rileva dagli arresti eseguiti nelle scorse ore nel territorio della provincia di Brindisi: spazzatura, leva del cambio, buchi nel giubbotto. Sono questo i nascondigli di droga scoperti dai militari dell’arma.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Walter De Vincentis, 49enne del posto.

L’uomo, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 57 gr. di hashish, che nascondeva all’interno di un involucro di carta stagnola nel secchio della spazzatura collocato sotto il lavello nella cucina, oltre a 5 spinelli e frammenti di sostanza stupefacente sintetica, nonché vario materiale utile per il confezionamento delle dosi (rinvenuto fra i suppellettili nel soggiorno), il tutto sottoposto a sequestro.

De Vincentis, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

A Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione di hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, un 27enne del luogo, poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 3,2 gr. di hashish, occultata in una tasca dei pantaloni.

A Francavilla Fontana, invece, un 31enne è stato sorpreso con un grammo di hashish occultato all’interno della federa del giubbino raggiungibile mediante un foro praticato nella tasca, mentre a Cisternino i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno rinvenuto e sequestrato un grammo di marijuana celata sotto la leva del cambio dell’autovettura condotta da un 22enne.