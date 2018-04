Immediato ritorno sul parquet per la Junior Fasano, che a quattro giorni dal successo di Ferrara sul Bologna scenderà in campo nuovamente domani, mercoledì 25 aprile, ospitando il Cingoli per il secondo dei cinque impegni ravvicinati in soli quindici giorni.

Gara assolutamente da vincere per la formazione capitanata da Flavio Messina, che all’andata, lontani dall’ottimo stato psico-fisico attuale, la spuntò di misura (38-37), e che deve ora allungare la striscia di successi (giunta a sei partite) per giungere in vetta allo scontro diretto con il Conversano di sabato prossimo che chiuderà la Poule Play-Off.

Tutti a disposizione per il tecnico Francesco Ancona, con l’incontro tra Junior e Cingoli che avrà inizio nella palestra Zizzi alle 19 e che sarà diretta dai sig.ri De Marco-Carcea. Completano il quadro del 9° turno le sfide Pressano-Bolzano (diretta tv Sportitalia alle 18.15) e Bologna-Conversano.

