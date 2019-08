Il direttore sportivo della Happy Casa Brindisi, Simone Giofrè, è stato invitato al workshop ‘Meet the best’, convegno dedicato ai professionisti del basket e a tutti coloro che vogliono imparare e confrontarsi con i personaggi più apprezzati del mondo della pallacanestro internazionale.

Simone Giofrè, nominato dirigente sportivo dell’anno in Italia, parteciperà in qualità di relatore al meeting in programma il 13-14 settembre presso la Allianz Tower di Milano. La seconda edizione dell’incontro studio guarda al futuro del basket non solo italiano, alla gestione della società e delle leghe al massimo livello continentale attraverso i manager più in vista, con un particolare riguardo ai giovani che rappresentano la chiave per il domani del nostro sport. A loro, e alla sostenibilità dei vivai, è dedicata una sezione fondamentale del workshop.

Al fianco del nostro direttore, interverranno professionisti internazionali di assoluto valore come Paulius Motiejunas, presidente dello Zalgiris Kaunas nominato miglior dirigente europeo ‘Executive of the year’ nelle ultime due edizioni di Euroleague, e Claudio Coldebella oggi direttore sportivo dell’Unics Kazan.

Ospite d’eccezione di ‘Meet the best’ Jordi Bertomeu, Presidente e Ceo di Euroleague, massimo dirigente cestistico europeo.

Il workshop sarà diviso in due sessioni, dal pomeriggio di venerdì 13 settembre alla mattinata di sabato 14 settembre, per un totale di 8 ore di lezione con ampio spazio alle domande dei presenti.

Per iscrizioni e informazioni consultare il sito www.abetterbasketball.it o scrivere una mail a info@abetterbasketball.it.

A Simone vanno i più sentiti complimenti a nome di tutta la Happy Casa Brindisi.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi