Domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 19.00, presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I 113, Simonetta Corrado presenta “Donne Private – 12 ritratti su carta”. A dialogare con l’autrice il giornalista Erasmo Marinazzo.

La bambina violata in cerca di riscatto. Una bambola piuttosto umana. L’incontro con un amante mai dimenticato. La scrittrice dannatamente insicura. L’ex-moglie alle prese con gli stereotipi quotidiani. La madre di famiglia con un debole per il gioco. La sessantenne e il rimpianto per gli amori perduti. Una misteriosa e mistica clochard. Una sconosciuta, immaginata da un disincantato pendolare. La pescatrice di perle immersa negli abissi dell’anima. L’adolescente perseguitata dal senso di inadeguatezza. La multi-tasking stanca di interpretare troppi ruoli.

Sono dodici ritratti di donna tracciati da sé stesse, da un uomo, da qualche narratore di passaggio. Un coro di soliste: private, perché colte nella loro intimità. E perché mancanti sempre di un pezzo. Assenze sempre presenti. Quel frammento, a volte, riaffiora fra le righe di ogni storia.

Simonetta Corrado è nata a Brindisi ma vive ma Verona. Copywriter di lungo corso, ha lavorato a Milano e a Roma per agenzie internazionali.