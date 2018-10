Continuano i sopralluoghi del presidente f.f. della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, e dei tecnici dell’Ente per verificare lo stato di avanzamento dei lavori su alcune opere pubbliche di propria competenza, e soprattutto, per tastare periodicamente il procedere degli interventi migliorativi predisposti su alcune strade provinciali, interventi davvero fondamentali per garantire una sicura viabilità agli automobilisti-utenti.

Nella giornata di martedì, il presidente Tanzarella, accompagnato dall’ing. Vito Ingletti, dirigente dell’Ufficio Viabilità della Provincia, e dall’ing. Giuseppe Scarafile, funzionario dell’Ente, hanno effettuato due sopralluoghi che hanno interessato due arterie stradali.

Il primo lungo la S.P. 74 Mesagne-S. Pancrazio, nota come la strada del mare poiché rappresenta un tratto importante di congiungimento tra Mar Adriatico e Mar Ionio, molto attenzionata dagli addetti ai lavori, anche attraverso note di stampa. Al sopralluogo hanno preso parte anche i sindaci di Mesagne e S.Pancrazio, Pompeo Molfetta e Salvatore Ripa, accompagnati dai rispettivi tecnici comunali. Qui il presidente Tanzarella ha voluto ricevere dettagliate informazioni sui tempi e sulle modalità di fine lavori di un tratto stradale, al momento sterrato e inutilizzato, che misura circa 1Km.

“Voglio tranquillizzare tutti – ha detto il presidente Tanzarella – sul fatto che per il completamento di questa strada provinciale, molto importante perché è snodo di collegamento tra i territorio brindisino con il litorale ionico, abbiamo già ottenuto tutti i pareri tecnici necessari per la prosecuzione dei lavori. E’ in fase di sottoscrizione anche la polizza assicurativa, a garanzia del nuovo attecchimento degli alberi espiantati, in modo tale la Regione ci possa consentire gli spostamenti arborei, intervento necessario, a cura della stessa ditta che ha l’appalto, per procedere poi con l’asfalto della strada, al momento non praticabile. Lo faremo in tempi rapidissimi, in modo da avere entro i primi mesi del prossimo un altro lotto di questa strada provinciale completato. Questa è il frutto anche della sinergia tra i vari enti interessati, con i sindaci e i loro tecnici, fattore fondamentale per portare a termine progetti di questo tipo, in piedi già da tanto tempo. Il nostro compito è di rispondere alle domande e alle esigenze dei cittadini innanzitutto, che vengono poi sollecitate dai loro rappresentanti istituzionali, come è giusto che sia per restare sul pezzo, come si suol dire.

Quindi, nessuna polemica per quello che ho letto in questi giorni. E noi, come Provincia, stiamo proprio in questi giorni definendo il piano annuale e triennale delle opere pubbliche e il bilancio 2018. Siamo quindi nella fase fondamentale della vita dell’Ente per stabilire le future strategie della Provincia, soprattutto in fatto di opere pubbliche, e per rispondere al meglio alle richieste dei cittadini”.

Il secondo monitoraggio è stato fatto sulla S.P. 84 S.Pietro Vernotico – Torchiarolo, tratto stradale anch’esso strategico del territorio provinciale, fondamentale per collegare S.Pietro alle località costiere del Mar Adriatico, alla presenza dell’assessore comunale di S.Pietro, Michele Lariccia. Qui la situazione è in fase di conclusione. “I lavori di rifacimento del manto stradale di questa arteria – ha detto Tanzarella – procedono celermente e sono in via di conclusione, mentre è stata completata già la rotatoria, opera fondamentale per la sicurezza degli automobilisti. Entro brevissimo tempo, lo spazio di pochissimi mesi, questa strada provinciale sarà completamente restituita all’utilizzo e alla fruizione della popolazione”.