Detenzione di cocaina ai fini di spaccio e Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Con queste accuse, la Polizia di Stato di Ostuni ha arrestato Giuseppe Fama, 28 anni, incensurato.

Il servizio della Polizia di Stato ostunese è la conseguenza di numerose segnalazioni dei cittadini nel luogo dove il giovane è stato visto dai poliziotti sistemare la droga e cederla a diversi acquirenti, uno dei quali è stato rintracciato e identificato subito dopo l’acquisto.

Il luogo dello spaccio non è lontano da alcuni campetti sportivi e da una chiesa frequentati anche da giovani.

I birilli venivano occultati in bocca al fine di ingerirli e eludere eventuali controlli delle forze di polizia.

Al momento del suo fermo l’uomo ha opposto una ferma e attiva resistenza rispondendo pertanto anche di questo reato.

Sottoposti a sequestro penale grammi 5 di cocaina in dosi, danaro, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio.