Dopo il successo riscontrato la passata stagione sportiva, anche il prossimo anno le Associazioni sportive Mens Sana e Olimpia Mesagne insieme alla Cooperativa Rinascita e al C.A.S. Egida di San Vito dei Normanni, riproporranno il progetto di integrazione “Lo stesso colore”, riservato ai richiedenti asilo delle due strutture.

L’accordo sottoscritto prevede la pratica sportiva della pallacanestro, avrà inizio nel mese di Ottobre e proseguirà fino a Maggio 2019.

Ogni settimana lo staff tecnico delle due società mesagnesi, effettuerà allenamenti per i ragazzi ospiti delle due cooperative presso gli impianti sportivi locali.

Questa esperienza è stata fortemente voluta Gianfranco Mellone, referente tecnico del progetto, e messo a punto da Fabio Mellone, Istruttore e dirigente della Mens Sana, e dal presidente del sodalizio Emanuele de Tullio. L’intesa prevede che «le società sportive si impegnano a proprie spese ad iscrivere al Centro Sportivo Italiano gli ospiti SPRAR che vorranno partecipare ai corsi di basket provvedendo ad assicurare ciascuno di essi per l’attività sportiva che verrà svolta». In questo modo le prestazioni erogate dalla Mens Sana e l’Olimpia saranno totalmente gratuite e non coinvolgeranno né economicamente né in altra natura lo SPRAR Mesagne e C.A.S. Egida di San Vito dei Normanni.



Andrea Martena – Responsabile SPRAR Mesagne: “Siamo lieti di ripetere questa esperienza anche per quest’anno. Lo sport è un canale di integrazione privilegiato; i ragazzi possono intessere rapporti sociali, frequentare un ambiente sano e costruttivo, imparare attraverso lo sport la condivisione e il rispetto dell’altro. Ringraziamo le società sportive “Mens Sana” e “Olimpia” che in questo difficile clima, volto alla diffidenza, hanno voluto lanciare il forte segnale della scelta dell’accoglienza, ricordando che la comunità mesagnese continua ad abbracciare la filosofia dell’ospitalità”. Cristiano Ditonno, Coordinatore del CAS Egida dei Normanni: “Il C.A.S. Egida dei Normanni, sito a San Vito dei Normanni, gestito dalla Cooperativa Medihospes Soc. Coop. Soc., parteciperà anche questa stagione al progetto sportivo “Lo stesso colore”, organizzato dalla A.S.D. Mens Sana Mesagne e dalla A.S.D.N. Olimpia Mesagne. Il successo dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione dei ragazzi ospiti del Centro di San Vito dei Normanni, è dovuto principalmente a tre fattori: l’impegno costante delle associazioni sportive Olimpia e Mens Sana che sono riuscite ad inculcare nei nostri ragazzi la passione per la pallacanestro ed il rispetto per regole sociali, prima che sportive; la passione dei nostri ragazzi che, con abnegazione e volontà, hanno partecipato costantemente agli allenamenti ed alle manifestazioni sportive collegate, imparando a vivere la comunità territoriale attraverso l’agonismo e lo sport; la disponibilità e l’apporto della Cooperativa Medihospes che ha attivamente sovvenzionato le attività, mettendo a disposizione i supporti logistici ed il personale volenteroso ed appassionato. La partecipazione all’evento, anche questo anno, offre impareggiabili opportunità di integrazione nel segno della continuità, su di un territorio fertile e aperto all’accoglienza.

L’integrazione costituisce, infatti, il leit motiv di ogni attività della cooperativa Medihospes e dello staff del CAS Egida dei Normanni, improntato ad offrire ai propri ospiti un’accoglienza “integrata” e tesa alla migliore realizzazione delle prerogative di ciascuno, al di là dei percorsi giuridico – amministrativi che per legge e convenzione portano avanti. Pertanto, anche quest’anno, affronteremo gli impegni con passione e abnegazione, perché i nostri ragazzi possano vincere oltre ogni discriminazione e rappresentare la bellezza della nostra realtà territoriale sociale e sportiva. Evviva lo sport”.

Soddisfatto della iniziativa il presidente de Tullio ”Ancora una volta non limitiamo l’attività della nostra associazione all’aspetto prettamente agonistico. Il progetto sociale “Lo stesso colore” ha riscosso un notevole successo nella passata stagione sportiva e ci ha piacevolmente obbligati a ripetere l’esperienza. La stretta collaborazione con l’ASDN Olimpia Mesagne permetterà a questa società, tramite il Centro sportivo italiano, di mettere in pratica la parte strettamente tecnica”. Nel corso dell’anno saranno organizzate manifestazioni pubbliche coinvolgendo anche il settore giovanile della Mens Sana Mesagne.