“Sportello Amico” è la nuova piattaforma digitale sui tributi che l’Amministrazione comunale di Fasano ha voluto attivare e che sarà presentata ai cittadini giovedì 25 gennaio alle ore 18.30 nel Laboratorio urbano (in corso Vittorio Emanuele) dall’assessore al Bilancio Giovanni Cisternino e dai tecnici della società che hanno messo a punto la piattaforma. Nell’occasione, i cittadini che lo volessero potrebbero ottenere già le credenziali per accedere al sistema on-line (la sezione “Sportello Amico” sarà consultabile da giovedì sul sito www.comune.fasano.br.it).

I contribuenti, così, potranno avere accesso alla propria posizione fiscale e comprendere se hanno versato i tributi al Comune, quanto o se, ancora, non hanno pagato quanto dovuto. Insomma, conosceranno la propria posizione aggiornata sui tributi. Quello di giovedì è il primo degli incontri programmati dall’assessorato al Bilancio per informare i cittadini sulle novità e le modalità di accesso agevolato ai servizi dell’Ufficio tributi. Nell’ambito dell’incontro sarà disponibile una postazione a cui poter richiedere le credenziali per l’accesso remoto alla propria posizione tributaria sulla piattaforma comunale. L’iniziativa, che rientra nelle misure di informazione e amministrazione partecipata che l’Amministrazione-Zaccaria ha posto come priorità del suo programma elettorale, sarà replicata nei prossimi giorni nelle frazioni, in maniera da venire incontro ai cittadini che non risiedono a Fasano centro.

Intanto, l’Amministrazione comunale ha presentato l’iniziativa anche ai commercialisti ed ai Caf-Patronati, in maniera che i professionisti fiscali possano saper utilizzare la piattaforma per aiutare i propri clienti ad utilizzarla. Nell’occasione, è stato presentato il progetto “Ufficio Amico”, la proposta di un protocollo d’intesa fra Amministrazione comunale e i professionisti dell’assistenza amministrativa e fiscale per offrire ulteriori servizi ai cittadini nella direzione della facilitazione dei processi amministrativi.

Comune di Fasano

Ufficio Stampa