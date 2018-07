Nuovo appuntamento domenica 15 luglio 2018, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Frati Minori Cappuccini di Francavilla Fontana (Brindisi), con la stagione artistica 2018 dell’associazione A.Gi.Mus.

Protagonista di un evento musicale inedito il duo formato dal chitarrista Michele Santoro e dal fisarmonicista Bruno Galeone.

Sul palco i giovani musicisti si esibiranno eseguendo un repertorio estremamente variegato che parte dalla musica classica di Giuliani e Scheidler, passando dall’impressionismo musicale di de Falla, toccando anche il jazz di Galliano e Ruggieri e la musica popolare brasiliana di Pernambuco e Pixinguinha, fino ad arrivare al tango di Piazzolla. Tra i brani previsti nel programma anche alcuni composti dagli stessi Santoro e Galeone.

Il concerto è il terzo della ricca stagione artistica organizzata dall’AGiMus della città brindisina sotto la direzione artistica di Antonio Curto, già direttore della prestigiosa Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”, ora presidente della sezione francavillese dell’A.Gi.Mus, una delle più antiche e importanti realtà associative musicali nazionali.

Michele Santoro e Bruno Galeone, già affermati interpreti nel repertorio solistico dei rispettivi strumenti, si presentano come un duo particolarmente affiatato. Dopo essersi incontrarti, in vari concerti, come componenti di vari organici strumentali, i due artisti scoprono di avere un’affinità e decidono, quindi, di unirsi con l’obiettivo di sperimentare nuovi territori sonori attraverso la fusione tra due mondi timbrici e due tessuti armonici differenti.

Dalla loro unione si realizza anche l’incontro tra culture diverse, che si mescolano alla continua ricerca di percorsi alternativi.

Mediapartner: Antenna Sud e Canale 85.

Per info e prevendita:

Gioielleria Curto, Via Roma, 54, Francavilla Fontana (Br)

www.agimusfrancavilla.com