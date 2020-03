Dopo aver ricevuto la comunicazione con la quale la Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di porre termine a tutti i campionati regionali, Vincenzo Guadalupi, per conto dell’Assi Brindisi, ha inviato la seguente nota al Presidente della FIP Puglia Margareth Gonnella.

Caro presidente Gonnella, desidererei sapere se la decisione è stata concordata con i Presidenti dei Comitati Regionali FIP ed in particolare con te che mi pare tu sia la coordinatrice degli stessi in seno al consiglio federale che, dalla lettura attenta della lettera inviataci dal presidente FIP Petrucci, non risulta essere stato ne’ informato ne’abbia deciso in merito.

Questa scelta che le società regionali subiscono potrà creare una miriade di problemi perchè doveva essere attuata dopo il 3 aprile e con le successive intese tra il Coni e il governo Ministero dello Sport e Gioventù.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni o mesi.

Con la stima di sempre ti saluto cordialmente

AVV.VINCENZO GUADALUPI

PER SE’ E PER ASSI BASKET ASD BRINDISI CODICE FIP CONI 08447.