Continua a Latiano l’appuntamento con la buona musica dal vivo grazie al Festival delle Tribute band, il ricco calendario di spettacoli musicali che rientra negli eventi di “Aspettando La Fera…”, programma che allieterà le serate di cittadini e turisti sino alla tradizionale Fera di Ottobre.

Il 14 settembre alle 21 presso parco Robinson, nei pressi della stazione Ferroviaria, i “Rocking Fingers”, Tribute Dire Straits.

I Rocking Fingers, dal 1995 sono la prima, storica e più longeva Dire Straits Tribute Band fondata in Puglia, con all’attivo concerti in pubs, piazze, festival a livello anche extra regionale e all’estero.

Il progetto è fondato nel lontano 1995 dal chitarrista e cantante Angelo Fumarola, autodidatta, che nel corso degli anni ha sviluppato una notevole padronanza della tecnica “finger-picking” e del tocco in perfetto stile Mark Knopfler (leggendario guitar-hero leader dei Dire Straits), ricevendo apprezzamenti dalla comunità di fan clubs e forums vicini al mondo dei Dire Straits & Mark Knopfler.

Al fianco di Angelo alla chitarra solista & voce si aggiungono i valenti ed affiatati compagni di live: Gabriele Giannuzzi alla chitarra ritmica, Dario Fumarola al basso e Antonio Marra alla batteria.

I Rocking Fingers celebrano un ricco repertorio che attinge praticamente da ogni singolo album dei Dire Straits, privilegiando una attitudine sonora “live” in cui rivelano una forte padronanza e interiorizzazione del “linguaggio Dire Straits” nonchè le molteplici influenze rock, blues, country-folk e non solo, derivanti dalle esperienze pluriennali dei singoli musicisti.

In scaletta presenti super-hits come “Sultans Of Swing”, “Romeo And Juliet”, “Tunnel Of Love”, “Money For Nothing”, ecc. ma anche chicche da intenditori come “Six Blade Knife” o “Down To The Waterline”, solo per citarne alcune; e tantissimi altri brani, presentati nelle versioni live più avvincenti, da quelle scarne fine anni ’70, passando attraverso quelle epiche e pompose in stile “Alchemy Live” dei primi anni ’80, fino a quelle più articolate primi anni ’90 di “On The Night”, citando anche i sounds più roots del Knopfler solista.

Un concerto coinvolgente e imperdibile per ogni fan dei Dire Straits ma anche per ogni cultore del rock, una matura e raffinata celebrazione live dei Dire Straits, che fa rivivere le leggendarie sonorità e le emozioni di una delle band più amate nella storia della musica mondiale.

Il Festival delle Tribute Band si concluderà con l’ultimatappa: Il 21 settembre alle 21 presso parco Padre Pio, i “Replay” Coldplay Tribute.

Evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alle attività produttive, sport e spettacolo, in collaborazione con l’Associazione Officina delle Idee, la Pro Loco.

Media Partner Idea Radio