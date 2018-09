Questa sera alle ore 19.30, presso la Caffetteria Letteraria Nervegna in Brindisi, avrà luogo la presentazione del libro di Federica Caniglia “Lo sguardo del grande schermo. La filosofia sui set di Vittorio De Sica.” Ogni volta che di fronte a noi scorrono le immagini di un film, è come se in un certo senso la nostra vita si amplificasse e nei volti, nei gesti e nei dettagli che scorrono sul grande schermo ritrovassimo una parte anche di noi stessi. Nel cinema lo spettatore può guardare con i propri occhi gli stati d’animo, i caratteri e le storie degli individui, perché nell’immagine è mostrata la dimensione dell’umano senza necessariamente ricorrere alla parola. L’immagine ha rivoluzionato i tradizionali modi di percezione e anche per questo il cinema ha rappresentato una grande rivoluzione nella nostra storia.

Nella prima parte di questo testo si approfondiscono le caratteristiche dell’immagine cinematografica e le sue innumerevoli correlazioni filosofiche, per poi focalizzare l’attenzione su alcuni film di successo di Vittorio De Sica, un’icona della cinematografia italiana e internazionale, esponente del neorealismo, per suggerire al lettore-spettatore le possibili suggestioni filosofiche che scaturiscono dalla visione di un film.

A dialogare con l’autrice sarà Simone Salvemini, regista.

Federica Caniglia (Brindisi, 1987),

Dopo la maturità socio-psico-pedagogica, consegue nel 2012 con il massimo dei voti la laurea magistrale in Scienze Filosofiche, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e blog occupandosi principalmente di cultura e di comunicazione sociale. Ha curato e coordinato diversi incontri culturali, tra cui la prima edizione della rassegna “Aperitivo Filosofico”. Per la rivista on-line Filosofia e Nuovi Sentieri, ha pubblicato due articoli dai titoli: Pubblicità Televisiva: Carosello,”La favola del consumo” (2017) e “Cinema e memoria: “immaginare” la Shoah. Considerazioni e prospettive di ricerca” (2015). Per la casa editrice Gruppo Albatros – Il Filo, ha pubblicato un saggio dal titolo, Lo sguardo del grande schermo. La filosofia sui set di Vittorio De Sica. (maggio 2017), ricevendo la Menzione D’Onore al Premio Nazionale di Letteratura e Teatro “Nicola Martucci – Città di Valenzano”.