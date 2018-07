Domenica 29 luglio p.v., con inizio alle ore 21.00, nella splendida cornice di Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, torna il consueto appuntamento con la “Palma d’oro mesagnese”, quest’anno giunta alla sua XVª edizione ed organizzata dall’associazione turistica e culturale Pro Loco di Mesagne. A fare da sfondo alla manifestazione vi saranno le canzoni di Lucio Dalla, cantautore innamorato della Puglia, eseguite dal gruppo “Libere Emozioni” e sulle note di due brani si esibirà il “REd One Duo”.

La palma d’oro alla medicina andrà al Dott. Raffaele Devicienti, che fin dal 1980 si è contraddistinto nella nostra città per l’impegno nel campo della consulenza radiologica. Il premiato, in particolare, già primario radiologo dell’ospedale di Francavilla Fontana “Camberlingo” e successivamente dell’ospedale di Mesagne “San Camillo de Lellis”, ha costantemente curato la qualità del servizio erogato avvalendosi dei più moderni e sofisticati sistemi di indagine radiologica ed ecografica, con la collaborazione di figure professionali altamente qualificate. Suo merito è quello di aver coniugato la profonda capacità professionale con l’attenzione al cittadino, riguardo alle sue esigenze ed al suo stato di salute. Inoltre, si riconosce al premiato il merito di aver dato una possibilità lavorativa ai giovani mesagnesi, arginando la fuga delle eccellenze.

La palma d’oro alla cultura sarà conferita al Dott. Amedeo Elio Distante, che ha svolto un’intensa attività di medico di base e di pediatra. Inoltre, egli, durante la sua carriera, si è avvicinato alla storia della medicina, divenendo socio S.I.S.M. – “Società Italiana Storia della Medicina” dal 1998 ed è stato tra i probiviri della stessa. Nella sua variegata attività culturale, insieme alla Prof.ssa Maria Luisa Portulano, già Preside della Scuola Media “Gianfrancesco Maia Materdona”, premiata dalla Pro Loco con la “Palma d’oro” nel 2005, scomparsa lo scorso anno, ha curato la traduzione delle opere a stampa del medico – filosofo mesagnese Epifanio Ferdinando (1569 – 1638). Al momento è impegnato nel portare a termine lo studio e la traduzione delle Centum Historiae, in attesa della correzione dei Theoremata Medica et Philosophica. Senza il suo costante impegno nel continuare il lavoro della Prof.ssa Portulano, questo importante lavoro di ricerca per la comunità mesagnese, e non solo, sarebbe andato perso.

La palma d’oro all’imprenditoria sarà consegnata al Sig. Giosuè Ruggiero che ha intrapreso la sua attività lavorativa in seno all’azienda fondata, sul finire degli anni ’60, dal padre Salvatore in collaborazione con alcuni suoi fratelli. In questo contesto, il premiato ha appreso i primi rudimenti del funzionamento di un’industria di trasformazione del prodotto agricolo. Terminata la prima esperienza, ha saputo interpretare le nuove esigenze del mercato, dando vita, agli inizi degli anni ’90, ad un’azienda, che lavora e valorizza i prodotti agricoli locali, quali pomodori, carciofi, peperoni e zucchine. L’azienda è divenuta, nel corso degli anni, una solida realtà nel panorama mesagnese, dando lavoro a centinaia di operai ed operaie, rimanendo sempre al passo con i tempi.

Dopo l’istituzione del Premio nazionale “Alberto Castagna” alla cultura delle arti, della comunicazione e dello spettacolo nel 2016, quest’anno, per la prima volta, la Pro Loco di Mesagne conferirà tale onorificenza al Dott. Vincenzo Sardiello, intellettuale francavillese che nella sua intensa attività culturale si occupa di arte, letteratura e drammaturgia, e autore nel 2013 il libro Racconti in punta di cravatta per “Mds Editore” e nel 2018 di Equilibri dinamici per “Eretica Edizioni”. Dal 2014 è responsabile di redazione dell’emittente radiofonica “Idea Radio”. Durante la serata del 29, in occasione del conferimento di tale Premio, sarà, inoltre, proiettato un video di Carolina Castagna, figlia del celebre conduttore televisivo.

Infine, una menzione onorifica sarà consegnata al Tenore Toni De Roma Cavaliere, che ha avuto il merito di diffondere in Mesagne la conoscenza dell’opera lirica e del bel canto portando nel nostro paese artisti di fama mondiale.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Giampiera Dimonte.