Come ogni giovedì, stasera appuntamento con ZONA 85, ma quella odierna sarà una puntata speciale perché la prima parte della trasmissione – che stavolta comincerà alle ore 21.00 – andrà in onda in diretta da Brindisi in occasione della cena ufficiale dell’Associazione Brindisi Vola a Canestro (alla quale parteciperanno i quadri tecnici e dirigenziali della società biancoazzurra), mentre la seconda parte sarà dedicata agli esiti della conferenza stampa del pomeriggio nel Pala Pentassuglia, nel corso della quale il presidente Nando Marino farà il punto sul mercato biancoazzurro, traccerà un bilancio del percorso stagionale e presenterà il neoacquisto Tau Lydeka.