La STP Brindisi ha comunicato che durante le festività di Natale, Capodanno, rispettive vigilie e nel giorno di Santo Stefano, i servizi saranno così articolati:

SERVIZIO URBANO DI BRINDISI

Domenica 31 Dicembre il servizio sarà normale durante la giornata, mentre terminerà in anticipo la sera, effettuando le ultime corse utili dai rispettivi capolinea come di seguito specificato:

Linea 1: 21:00

Linea 26: 20:45

Linea 3: 20:30

Linea 4: 20:20 da Ospedale, 20:20 da Punta Penne

Linea 5: 20:30

Linea 7: 20:40 da Tuturano per Brindisi, 21:05 transito da Brindisi per Tuturano

Linea 8: 20:20

Linea 9: 20:30 da Sant’Elia

Il collegamento con l’Aeroporto del Salento e Costa Morena (Linea AP) effettua il normale servizio dalle ore 5:30 alle 21:15 (ultima corsa utile).

Lunedì 1 Gennaio (Capodanno), il servizio avrà inizio alle ore 8:00 mentre terminerà in anticipo in giornata, effettuando le ultime corse utili dai rispettivi capolinea come di seguito specificato:

Linea 26: 12:30

Linea 3: 12:00

Linea 4: 12:20 da Ospedale, 12:20 da Punta Penne

Linea 5: 12:30

Linea 7: 12:25 transito da Brindisi per Tuturano

Linea 8: 13:00

Linea 9: 13:00 da Sant’Elia

Linea 11: Servizio sospeso per chiusura Centro Commerciale

La Linea 1, che effettua il collegamento con l’Ospedale Perrino, sarà attiva dalle ore 5:10 alle ore 14:20 e dalle ore 17:15 alle ore 20:30; effettuerà inoltre una corsa aggiuntiva in partenza dall’Ospedale Perrino alle ore 22:20.

Il collegamento con l’Aeroporto del Salento e Costa Morena (Linea AP) effettuerà il servizio dalle ore 5:30 alle ore 13:15 (ultima corsa utile).

SERVIZIO MOTOBARCA DI BRINDISI

Domenica 31 Dicembre, il servizio si svolgerà con le stesse modalità dei giorni feriali e sarà sospeso alle ore 21:30.

Lunedì 1 Gennaio, il servizio si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 13:00.