In tutta la provincia di Brindisi sono state intensificate le misure di sorveglianza sanitaria sulle strutture residenziali assistenziali, dalle Rsa alle Case di riposo per anziani. Un pool della Asl, composto da un infettivologo, un pneumologo e uno specialista in Medicina interna, affiancherà la direzione sanitaria di ogni struttura.

Lo comunica il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone. “Il pool si occupa dell’aspetto clinico – spiega – mentre il direttore del Distretto Socio Sanitario e il direttore del Sisp, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, collaborano con i direttori sanitari delle strutture per la gestione organizzativa di eventuali casi di contagio tra degenti. Come indicato dalle circolari regionali sono stati previsti percorsi separati per le zone con pazienti Covid”.

Il controllo della Asl è relativo anche alla disponibilità nelle strutture di dispositivi di protezione individuale. In caso di necessità interviene la Farmacia ospedaliera dell’ospedale Perrino che provvede a consegnare i dpi alla direzione medica della struttura.

