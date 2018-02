I Carabinieri della Stazione di Latiano, hanno tratto in arresto in esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Brindisi, un 38enne del luogo. I reati contestati sono maltrattamenti in famiglia continuati, lesioni personali, nonché atti persecutori continuati nei confronti dell’ex moglie. La vicenda, ha origine poco dopo il matrimonio della coppia e si è protratta sino alla denuncia formalizzata dalla donna, in cui ha rappresentato tutte le angherie subite nel corso degli anni. Le violenze si sono manifestate con schiaffi, calci, pugni, nonché violenti spintoni contro pareti e armadi che le hanno cagionato frequentemente ematomi.

Il tutto è stato accompagnato da offese all’onore e alla reputazione della donna e minacce di toglierle il figlio minore.

Il culmine è stato raggiunto alcuni mesi addietro allorquando la donna è stata colpita con una serie di pugni, davanti al figlio minore, che le hanno cagionato anche lesioni personali in varie parti del corpo e uno stato ansioso. Oltre a tutto questo, l’uomo si è sottratto agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minore, facendogli mancare i mezzi di sussistenza non versando alla madre la quota mensile dovuta a titolo di mantenimento, violando così le prescrizioni del Tribunale di Brindisi.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione.