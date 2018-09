Decisamente buono il riscontro dell’Open Day dell’Acqua & Sapone Junior Fasano, evento tenutosi in piazza Ciaia nella mattinata di ieri, domenica 23 settembre, che ha coinvolto tantissimi bambini i quali, sotto gli occhi attenti di istruttori specializzati e degli atleti del club campione d’Italia in carica, si sono cimentati in attività e giochi finalizzati alla scoperta della pallamano.

L’attività promozionale continuerà gratuitamente sino alla fine di settembre, con i bambini e le bambine tra i 6 ed i 13 anni che potranno recarsi nella palestra Zizzi nei pomeriggi di oggi (lunedì), mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19. I ragazzi dai 13 ad i 17 anni si potranno allenare invece oggi e mercoledì dalle 15.30 alle 17, e venerdì dalle 17 alle 19. Tutte le informazioni saranno disponibili in sede rivolgendosi ai coach, oppure contattando il responsabile del settore giovanile Gianni Fedele al 3802820749.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO