L’atleta Scott Suggs, accompagnato dal team manager Francesco Caiulo, ha incontrato questo pomeriggio i giornalisti presso la sala stampa ‘Antonio Corlianò’ del Palasport “Elio Pentassuglia”.

A tenere banco le condizioni fisiche del giocatore biancoazzurro: “Dal punto di vista personale tendo sempre alla ricerca della perfezione ma, essendo impossibile, non posso fare altro che migliorarmi di giorno in giorno. Ho patito un problema alla mano che mi ha impedito di allenarmi come avrei voluto ed essere sempre al 100% ma ora è in via di risoluzione e mi sento sempre meglio”.

Tre vittorie nelle ultime quattro partite, di cui due blitz consecutivi fuori casa. Un periodo alquanto positivo per la Happy Casa Brindisi: “Ci conosciamo sempre meglio all’interno del team e questo ci aiuta parecchio, tanto che gli effetti si vedono sul campo di gioco. Bisogna dare poi atto a coach Vitucci che è riuscito a cambiare decisamente rotta da un giorno all’altro, aiutandoci a reagire e ottenere vittorie importanti”.

Prossimi avversari i biancorossi della The Flexx Pistoia, di scena domenica pomeriggio alle ore 19:00 al PalaPentassuglia: “È stata una settimana di lavoro ottima, come tutte quelle dell’ultimo periodo. Stiamo limando qualche dettaglio soprattutto dal punto di vista offensivo proiettandoci alla prossima partita contro Pistoia. Sarà una partita di fondamentale importanza come lo è ormai ogni gara fino al termine della regular season. Dobbiamo rimanere concentrati per evitare pericolosi alti e bassi in questo periodo della stagione”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi