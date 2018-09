Il Comitato Territoriale Arci Brindisi in collaborazione con l’Associazione Stefano Cucchi Onlus organizza, a partire dal 12 ottobre, la proiezione gratuita del film “Sulla mia pelle” in vari circoli della provincia. “Sulla mia pelle” è il lungometraggio diretto da Alessio Cremonini con Alessandro Borghi sugli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi.

Intervistato in occasione della 75esima Mostra del Cinema di Venezia, dove il film sulla storia del ragazzo morto all’ospedale Sandro Pertini di Roma il 22 ottobre 2009 in seguito alle percosse ricevute nel carcere di Regina Coeli è stato presentato in anteprima nella sezione Orizzonti, l’attore protagonista ha parlato di questa storia come di una storia che “doveva necessariamente essere raccontata”.

E per questo motivo Arci Brindisi e i circoli della provincia hanno deciso di raccogliere l’invito dell’Associazione Stefano Cucchi Onlus per diffondere il più possibile questa storia di interesse comune e socialmente importante.

Per i dettagli dei singoli eventi contattare i vari Circoli.

Di seguito le date delle proiezioni gratuite:

13 ottobre: Circolo Arci Eliogabalo, Fasano

14 ottobre: Il Circo della Farfalla, Francavilla Fontana

18 ottobre: Circolo Arci Roots, Cellino San Marco

19 ottobre: Salento Fun Park, Mesagne

20 ottobre: Community Hub, Brindisi

21 ottobre: La Factory, San Pietro Vernotico

Pagina FB: https://www.facebook.com/arcibrindisi/