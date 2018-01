Nel Comune di Latiano l’anno 2017 si è chiuso regalando una speranza a tutti noi, soprattutto per tutti coloro che da tempo avevano accantonato l’idea di poter vedere realizzate le proprie prospettive lavorative nella Pubblica Amministrazione.

A riaccendere un lume di speranza ci ha pensato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 11 dicembre scorso, con la quale si è provveduto alla rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Con la stessa Deliberazione, si è dato corso alle assunzioni di n. 5 unità di istruttore amministrativo, di cui 1 unità (vincitore) a tempo pieno e n. 4 unità part-time, tutte estrapolate dalla graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – cat. C – svoltosi nel 2014 e, quindi, su volontà dell’amministrazione precedente.

Certamente un dato positivo che incoraggia a guardare al futuro con maggiore serenità e sicurezza nei propri mezzi, allontanando dalle nostri menti la diffidenza che nel corso di questi anni è andata sempre più crescendo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, considerate solo un mezzo per distribuire posti di lavoro per un mero esercizio di scambio elettorale senza tener conto della meritocrazia.

Questi risultati andrebbero a mio avviso meglio sponsorizzati, la gente ha la necessità in questo momento di credere che le cose possono concretamente cambiare.

Io comincio a crederci!!!

Viva Latiano! Viva la Pubblica Amministrazione! Viva la meritocrazia!

Auguri di buon lavoro a tutti voi. Avanti così!

Francesco Summa