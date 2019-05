Il perfetto tempismo con cui il Prefetto di Brindisi ha raccolto il grido di allarme delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali in relazione alla crisi in cui versa Brindisi, dimostra l’attenzione che il rappresentante del Governo in questa provincia ripone nei confronti dei problemi del territorio. Per questo, a nome della organizzazione che presiedo, rivolgo un sentito ringraziamento al dott. Umberto Guidato.

Stamattina, nel corso dell’incontro svoltosi in Prefettura, ho ribadito la necessità di coinvolgere a pieno titolo le istituzioni locali che dovranno essere i protagonisti principali in una auspicabile e immediata interlocuzione con il Governo nazionale e con la Regione Puglia, assumendosi in pieno le responsabilità che spettano a chi ha il compito di guidare il territorio. Allo stesso tempo, è opportuno che anche le rappresentanze parlamentari e regionali della provincia di Brindisi vengano chiamate ad offrire il proprio contributo, sollecitando interventi idonei, atti ad evitare che la crisi diventi irreversibile, con le conseguenze facilmente immaginabili sul piano economico ed occupazionale.

Franco Gentile

CNA della provincia di Brindisi