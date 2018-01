Il 27 gennaio scorso si è celebrato il 17° Congresso della Feneal UIL Brindisi-Taranto. Hanno partecipato il Segretario generale della Unione Regionale UIL di Puglia Aldo Pugliese, il Segretario nazionale Feneal UIL Pierpaolo Frisenna, il Segretario regionale Feneal UIL Salvatore Bevilacqua, il Segretario territoriale UIL di Brindisi Antonio Licchello e quello di Taranto Giancarlo Turi.

Tema del Congresso “Per i valori dell’equità, sviluppare il lavoro, adeguare i salari nell’edilizia”. I numerosi interventi hanno sottolineato che il mondo del lavoro negli ultimi anni è stato profondamente destrutturato in favore di una precarietà permanente. La politica ha modificato le regole unilatelarmente, escludendo le Organizzazioni sindacali, a svantaggio dei lavoratori senza riuscire a rilanciare l’economia dell’Italia con investimenti adeguati.

La Feneal UIL chiede di invertire la tendenza delle politiche recessive ed investire in settori produttivi primari, come quello delle costruzioni, capaci di rilanciare l’economia e lo sviluppo, tutelando il territorio e rilanciando la domanda interna. I delegati ritengono che bisogna rivendicare un nuovo modello di crescita fondato sul lavoro, sui diritti e sulla sicurezza. La Feneal UIL si batterà in ogni sede possibile per una politica di redistribuzione delle ricchezze e per ridurre le disuguaglianze. Occorre ritrovare le ragioni profonde della responsabilità collettiva, impegnarsi per realizzare una democrazia centrata sulla persona e sul benessere della collettività. Negli interventi è stata espressa preoccupazione per la difficile situazione in cui versano i lavoratori e la maggior parte delle famiglie italiane per la lontananza della politica dalla società reale, incapace di comprendere le difficoltà in cui si trova l’Italia ed impegna il gruppo dirigente a proseguire ed intensificare l’azione in favore del lavoro, degli iscritti e per lo sviluppo dei settori produttivi del territorio provinciale.

La Feneal UIL propone per la città di Brindisi e la sua provincia, insieme alla UIL, CISL e CGIL, un NUOVO PATTO che dovrà permettere il cambiamento necessario di cui ha bisogno, aprendo una prospettiva di crescita in cui dovranno essere elaborate nuove strategie e nuovi progetti, con risorse e tempi certi per la loro realizzazione in cui lavoratori, imprese e istituzioni siano realmente protagoniste. Per dare forza ai contenuti del NUOVO PATTO per il Territorio, la UIL di Brindisi insieme a CGIL e CISL hanno organizzato sul territorio dei presidi con gazebo e volantinaggio per informare i cittadini e per la raccolta delle firme da inviare al Governo nazionale, alla regione Puglia ed alle Istituzioni locali.

Al termine dei lavori i delegati hanno eletto all’unanimità GIOVANNI LIBRANDO Segretario generale della Feneal UIL Brindisi-Taranto, mentre faranno parte della Segreteria ERMINIO PASSARELLI e GIUSEPPE RUGGERI, tesoriere ANTONIO GIUNTA.

Feneal Brindisi-Taranto