Si è svolto oggi presso la sede di Confindustria Brindisi il seminario tecnico attinente la nuova classificazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 1357/2014 e della Decisione UE 955/2014, le modalità di attribuzione della classe di pericolo HP14 “ecotossico” ai sensi del Reg. UE 997/2017.

“L’incontro – come ha illustrato l’avv. Diego Mangia, responsabile della sezione ambiente di Confindustria Brindisi – si inserisce nella serie di workshop sulle tematiche ambientali che abbiamo pianificato e che si terranno nei prossimi mesi, per fornire alle imprese gli strumenti giusti e le corrette procedure da utilizzare per una puntuale e adeguata interpretazione delle normative vigenti>>. Per tutta questa serie di seminari Confindustria Brindisi si avvarrà della competenza di esperti di settore, altamente qualificati. In particolare per l’incontro di oggi l’approfondimento è stato tenuto dal dott. Lorenzo Maggi, delegato Federchimica al Tavolo Tecnico della Commissione Europea sulla classificazione dei rifiuti e rappresentante italiano al CEN, Ente di Normazione Europea per le metodiche di analisi dei rifiuti”.

