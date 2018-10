Grande soddisfazione per Francesco Campanella, maestro della A.S.D. Tae Action Center di Brindisi, il quale ha lavorato duramente per superare tutti gli esami ed ottenere il 7° dan della cintura nera, risultando tra i sette atleti più giovani d’Italia.

Campanella, nonché consigliere regionale FITA Puglia, ha partecipato al corso di aggiornamento per tecnici tenutosi a Formia dal 28 al 30 settembre 2018. Il giorno da incorniciare è il stato il 29, quando ha sostenuto gli esami per cintura nera 7° dan, eseguendo le forme Sipjin Jitae Chonkwon, ossia tecniche di difesa personale prese dalle forme, e rompendo tre tavolette.

“Sono estremamente contento per questo grande risultato – ha detto Francesco Campanella – ha lavorato duramente per conseguire il mio obiettivo. Essere tra le sette cinture nere 7° dan più giovani d’Italia mi riempie di orgoglio”.