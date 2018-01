La SSD Brindisi FC, in seguito all’importante cornice di pubblico presente al Fanuzzi in occasione dell’incontro di calcio tra Brindisi ed Ostuni, che vista la categoria ben poche piazze italiane possono permettersi, sente il dovere di ringraziare tutti i tifosi che, presenti all’evento, hanno risposto alle insistenti sollecitazioni effettuate dalla società.

Nello specifico, oltre a ringraziare coloro i quali seguono la squadra con passione ogni domenica da tre anni a questa parte senza dar peso alla categoria ed i campi polverosi in cui è costretta attualmente a difendere i colori biancoazzurri, la SSD Brindisi ringrazia tutti i Presidenti delle scuole calcio con i loro tecnici ed i loro giovani atleti, seguiti da numerosi genitori, che hanno accettato con piacere l’invito; gli studenti che si sono accreditati attraverso le segreterie delle proprie scuole; i tifosi della curva sud Michele Stasi che come sempre con grande calore hanno sostenuto incessantemente i propri beniamini, con grande sportività e senza mai cadere nelle provocazioni della tifoseria avversaria; ringrazia tutti i media presenti e coloro pur non presenti hanno dato grande risalto, anche nazionale, all’evento.

Infine un grande plauso agli operatori della Digos e al nostro servizio di vigilanza interna che con la loro professionalità hanno saputo, non solo garantire la massima sicurezza prima, durante e dopo la partita, ma anche gestire i piccoli momenti di emergenza che si sono avuti.

Visto il successo di tale iniziativa la Società si ripromette di ripeterla già dalla prossima partita interna con il Mesagne, con la speranza di ricreare la medesima atmosfera. Per finire, grazie alla fiducia dimostrata

da tutti i tifosi, con l’impegno, oltre a cercare di vincere sul campo l’attuale campionato senza lesinare sforzi di alcun genere, di riportare il Brindisi calcio nei campionati che più gli competono.

COMUNICATO STAMPA SSD CITTA’ DI BRINDISI