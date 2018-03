In partenza per la Lombardia. Dopo gli ultimi allenamenti di Monopoli, le selezioni pugliesi di pallacanestro sono pronte a partecipare al Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini”, in programma da giovedì prossimo a lunedì 2 aprile a Seregno ed in altre sei sedi della Brianza.

Organizzato dal comitato lombardo in collaborazione con Basket Seregno e riservato a rappresentative regionali under 14 maschile ed under 15 femminile, il torneo proporrà ad entrambe le selezioni un esordio a Meda: alle 9 i ragazzi giocheranno contro il Piemonte, alle 11 le ragazze si misureranno con il Trentino-Alto Adige. Al debutto, e in tutti gli altri incontri della manifestazione, le rappresentative di Puglia scenderanno in campo con Grotte di Castellana, indossando nel riscaldamento una maglietta con il logo celebrativo per gli 80 anni dalla scoperta del complesso carsico del sud-est barese, uno degli attrattori turistici più importanti di Puglia. “Con la nuova formula – preannuncia il referente tecnico territoriale Antonio Alba – affronteremo squadre molto quotate sin dai primi giorni. Abbiamo scelto i ragazzi che nel corso di un percorso quasi biennale hanno mostrato più cuore e voglia. Oltre a quel luccichìo negli occhi che consentirà loro di rappresentare al meglio la Puglia, nella vetrina più importante per queste categorie giovanili”.

Nel torneo maschile, le selezioni della classe 2004 sono state suddivise in gironi di qualificazione con due soli incontri: una vittoria all’esordio già vale l’accesso al tabellone dal 1° all’8° posto; in caso di sconfitta, un successo nel secondo incontro garantirebbe la partecipazione nel girone dal 9° al 12° posto. Altrimenti, si gareggerà per i posti dal 13° in giù.

A disposizione dei tecnici Piero Di Matteo e Alessandro De Florio ci saranno Mario De Donno di New Basket 99 Lecce, Benedetto Epifani e Davide Lipari di New Basket Brindisi, Simone Iunco e Tommaso Morena di Aurora Brindisi, Marco Mallardi e Gaetano Mirabile di Virtus Taranto, Alessandro Mastrodonato di Junior Bisceglie, Tomas Palazzo di Basket Francavilla, Federico Patrizio di Mens Sana Mesagne, Giuseppe Sasso di Molfetta Ballers e Antonio Visciglio di Cus Bari. Nello staff maschile coordinato dal dirigente Francesco Damiani, presenti anche il preparatore fisico Alessia Dioguardi, il medico Luca De Lucia e il fisioterapista Michele Mangano.

Nel torneo femminile si sfideranno le selezioni delle classi 2003 e 2004, partendo da un preranking sulla base dei piazzamenti ottenuti nelle precedenti tre edizioni. Pur penalizzata dalla 15^ posizione iniziale, appena migliorabile in caso di vittoria all’esordio, la rappresentativa allenata da Lorenzo Leopizzi e Claudio Centrone arriva al Trofeo delle Regioni sull’onda lunga delle vittorie nei tornei di Perugia e Cercola.

Chiamata per Giorgia Amatori e Alessandra Capriati di VoloRosa Brindisi, Viviana Coppolecchia, Marta Difino, Chiara Mastrototaro e Milena Pietrarossa di Pink Bari, Sarah Edjekpan di De Florio Taranto, Anita Pagliula di La Scuola di Basket Lecce, Federica Popio di Fenice Foggia, Vittoria Renna di New Basket 99 Lecce, Chiara Spagnolo di Nuova Pallacanestro Monteroni e Stefania Susca de I Delfini Monopoli. A disposizione dello staff della dirigente responsabile Irene Cimino, anche l’osteopata Marilena Di Vittorio.

Presenti in Brianza anche altri quattro giovanissimi pugliesi, gli arbitri Mario Stanzione e Vito Franco e le ufficiali di campo Benedetta Martina e Alessia Soleto: cinque giorni di crescita e di confronto anche per loro, al Trofeo delle Regioni 2018.