Il Circo della Farfalla, Circolo ARCI di Francavilla Fontana, vi dà appuntamento per sabato 5 maggio presso la sua sede in Via Giancola, 4. L’occasione sarà “TAP: storia, impatto e proteste”: un incontro informativo con i delegati del Movimento NO TAP Cosimo Quaranta e Serena Fiorentino, che con parole e immagini racconteranno ai presenti storia e caratteristiche del gasdotto, l’impatto della sua costruzione sul territorio salentino e la nascita del Movimento NO TAP.

Verrà inoltre proiettato per la prima volta nella provincia di Brindisi, il documentario “Un Anno di Lotta” di Baba Paradiso, recentemente presentato in occasione della Festa del Primo Maggio a Kurumuny.

Quella del gasdotto TAP è un argomento non ancora adeguatamente trattato nella nostra città, ma che impegna da mesi il Salento e i suoi abitanti tra cronaca e attivismo. L’obiettivo dell’evento è di informare i cittadini al riguardo attraverso la testimonianza diretta di chi da mesi ne vive le conseguenze sul proprio territorio.

La serata si chiuderà con i live di Francavilla Posse e Jonio Posse Crew!

SABATO 5 MAGGIO

START ORE 19:00

INGRESSO LIBERO